В МИД РФ назвали попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия ошибочными

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Россия считает ошибочными попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия, заявил исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Дипломат подчеркнул, что РФ разделяет цель безъядерного мира и выступает за скорейшую ликвидацию ядерного оружия.
"Вместе с тем попытки навязать странам, обладающим ядерным оружием, полную и безоговорочную ликвидацию их арсеналов едва ли осуществимы в отрыве от существующих стратегических реалий и законных интересов в сфере безопасности. В этой связи считаем принятие Договора о запрещении ядерного оружия ошибочным и по сути контрпродуктивным. Оно лишь усугубляет ситуацию, провоцируя глубокие разногласия в международном сообществе", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН.
При этом Воронцов подчеркнул, что Россия готова обсуждать идеи о многосторонних переговорных форматах по вопросам предотвращения гонки вооружений.
"Открыты к любым конструктивным идеям о многосторонних переговорных форматах по вопросам предотвращения гонки вооружений, укрепления международной безопасности и стабильности, которые должны вестись на основе консенсуса с учётом законных интересов их участников. Попытки "принудить" кого-либо к участию в таких дискуссиях представляются контрпродуктивными", – отметил Воронцов.
Ранее в РФ назвали условие для соблюдения моратория на ядерные испытания. Первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания при условии аналогичного подхода других ядерных держав.
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