Офис генсека ООН заявил, что разрешение Киеву бить вглубь РФ не приведет к миру

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Разговоры о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории Российской Федерации не приблизят мир к окончанию украинского конфликта. Такое мнение высказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Я думаю, что риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не продвигаемся к завершению этого конфликта так, как нам хотелось бы – в рамках международного права и устава", – цитирует его РИА Новости.

Между тем координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты не изменили подход к ограничению ударов по России со стороны Украины.

В свою очередь, постпред РФ в ООН Василий Небензя отметил, что страны НАТО развяжут прямую войну с РФ, если разрешат Украине наносить удары вглубь российских территорий.

