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Правительство Венгрии поприветствовало заявление Владимира Путина о том, что ввод советских войск на территорию страны в 1956 году был ошибкой. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Во вторник, 12 сентября, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ, отвечая на вопросы по поводу войск СССР в Венгрии в 1956 году и Чехословакии в 1968 году заявил, что часть политики Советского Союза была ошибкой, которая привела к напряжению между странами.

"Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов", – добавил российский лидер.

Гуйяш отметил, что прочел об этом в СМИ а также услышал от местных журналистов, добавив, что такое заявление венгерская сторона может только поприветствовать.

"Это продолжение хорошей практики, которая началась в 1991–1992 годах. Было бы неплохо, если бы слова российского президента появились в российских учебниках истории", – передает его слова ТАСС.

Политик упомянул учебники, потому что не так давно в РФ появилось новое пособие для выпускников школ, что вызвало среди граждан, проживающих в Венгрии, бурную реакцию. В пособии указано, что в 1956 году в стране прошли демонстрации, участники которых критиковали правительство и его "просоветское" направление, требуя выхода Венгрии из Организации Варшавского договора.

Правительство Венгрии отметило, что оценка тех исторических событий была очевидна, по этой причине оно решило не проводить никаких дебатов на эту тему.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что правительство считает, что во время революции 1956 года венгерский народ боролся за свою свободу и независимость, в связи с чем он отвергает любые другие оценки тех событий.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что новое пособие по истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию поставили во все российские школы.

Одиннадцатиклассники начали обучаться по новым пособиям уже с 1 сентября этого года. По словам Кравцова, министерство подготовило единую программу преподавания истории, которая исключает интерпретации изучаемых событий со стороны педагогов.



Новый учебник истории для 11 класса поставят в российские школы до 1 сентября