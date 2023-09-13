В МИД РФ прокомментировали депортацию главы Sputnik Молдова

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Курс Молдавии на искоренение неугодных источников информации и подавление любых проявлений инакомыслия "приобретает все более гротескные формы". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Так она прокомментировала депортацию главы Sputnik Молдова Виталия Денисова. Дипломат подчеркнула, что Россия обязательно примет ответные меры. Также она сообщила, что дипведомство требует от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям молдавских властей.

Денисова депортировали из Молдавии в среду, 13 сентября. Его обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.

На сайте Генеральной инспекции по миграции республики говорится, что его действия создают угрозу информационной безопасности Молдавии. Позднее временный поверенный Молдавии в Москве был вызван в МИД.

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