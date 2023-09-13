МИД Китая потребовал от Киева разъяснить заявление Подоляка о слабом потенциале

Фото: ТАСС/Александр Кряжев

В Китае попросили властей Украины объяснить высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка в адрес Пекина, которые носят оскорбительный характер. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

"Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения", – заявила представитель МИД Китая.

Мао Нин отмечает, что соответствующим лицам необходимо разобраться в происходящем и правильно отнестись к этому.

При этом, по ее словам, Пекин всегда относился с большой ответственностью к событиям на Украине и призывал закончить конфликт с помощью мирных переговоров.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. По его словам, проблема этих двух стран заключается в том, что они не продумывают последствия своих действий.

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