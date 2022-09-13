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Политика

15:38

В МИД РФ заявили об отсутствии стенограммы со словами Борреля о "фашистской России"

политика

Фото: depositphotos/ginasanders

В настоящее время Россия все еще не получила от Брюсселя стенограмму слов главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, назвавшего РФ "фашистским государством", заявили в МИД.

"Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений", – сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве.

5 сентября на межпарламентской конференции Европарламента Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже выяснилось, что политик лишь цитировал другого человека. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное высказывание, заявил, что суждения главы дипломатии Евросоюза о России более не имеют релевантный характер. По его мнению, Боррель, сделав подобное заявление, полностью обнулил себя как дипломата.

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