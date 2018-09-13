В МИД РФ опровергли сообщения о "российском перебежчике" в деле Скрипалей

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Информацию о "российском перебежчике" в деле Скрипалей опровергли в МИД РФ. По данным ведомства, из посольства России в Риме никто не убегал, сообщает РИА Новости.

Речь идет о некоем дипломатическом источнике, который якобы помог опознать подозреваемых по делу об отравлении бывшего российского разведчика и его дочери – Александра Петрова и Руслана Боширова. Их фото 5 сентября опубликовал Скотленд-Ярд. В Лондоне утверждают, что оба мужчины – сотрудники ГРУ. Эти данные уже опровергали российские власти.

Петров и Боширов самостоятельно связались со СМИ и дали интервью, в котором рассказали о визите в Солсбери. По их словам, они приехали в город с туристическими целями. Боширов и Петров подчеркнули, что не знают местонахождение дома Скрипаля, поэтому не могут с уверенностью сказать, проходили ли они мимо здания.

Несмотря на слова подозреваемых, Лондон продолжает настаивать на своей версии событий, обвиняя Россию в искажении фактов по делу.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили с помощью нервно-паралитического вещества А234. Лондон считает, что яд произвели в России и обвиняет Москву в покушении. Эксперты не смогли подтвердить эту версию, но британские власти рассматривают ее как основную. В Кремле отвергают обвинения.