Фото: depositphotos/Baloncici

Еврокомиссия нацелилась на смену власти в Венгрии, которая, по мнению Брюсселя, является помехой для единой Европы. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России, передает ТАСС.

По информации СВР, Брюссель крайне недоволен попытками Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на коллективные решения, особенно в отношении Москвы и Киева. Конец терпению ЕК пришел, когда в Венгрии решили остановить проект семилетнего бюджета Еврокомиссии, который предполагалось направить на подготовку Европы к конфликту с Россией.

Кроме того, ЕК уже приступила к активному изучению вариантов смены власти в Венгрии. При этом в качестве главного претендента рассматривается лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр. Занять пост главы правительства Венгрии он может после парламентских выборов весной 2026 года.

Служба внешней разведки добавила, что на поддержку претендента уже собраны материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы. Финансировать планируется из средств немецких партийных фондов, норвежских неправительственных организаций и бюджета Европейской народной партии.

Более того, в кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился Киев, недовольный когда-то заблокированным со стороны Будапешта процессом его евроинтеграции. При этом Украине поручена "самая грязная работа", в частности дестабилизировать ситуацию в Венгрии через свои спецслужбы и диаспоры.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ясности о начале третьей мировой войны нет, однако признаки присутствуют. Среди них он выделил рост напряженности между крупными мировыми государствами, увеличение числа международных конфликтов и гонку вооружений..