На Украине оценили реакцию Лаврова на "Крымскую платформу"

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доволен реакцией российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на предстоящий саммит "Крымская платформа", который тот назвал шабашем. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вчера Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, незаконно посетил украинский Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений о "Крымской платформе", назвал ее шабашем, сборищем. Я не буду скрывать, что доволен этой нервной реакцией", – сказал Кулеба.
По его словам, участие в саммите уже подтвердили 40 стран и международных организаций. Кулеба также добавил, что 13 августа украинский МИД запустил официальный сайт "Крымской платформы", который со временем получит версии на разных языках.
Как сообщалось, глава Лавров назвал предстоящую встречу "Крымской платформы" шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения украинской власти. Он также заявил, что считает позорной позицию Запада в отношении якобы имевшей место аннексии Крыма Россией.
"Крымская платформа" была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Она призвана координировать попытки на международном уровне возвращения Крыма под юрисдикцию Украины.
Одним из первых мероприятий платформы должен стать инаугурационный саммит 23 августа. Он предусматривает переговоры глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и формате экспертной сети.
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