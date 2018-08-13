Трамп может не поддержать новые антироссийские санкции – СМИ

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Президент США Дональд Трамп может не поддержать новые санкции против России. В подобной ситуации экономические ограничения не причинят российской стороне какого-либо существенного урона. Такое предположение высказали иностранные СМИ, пишут"Дни.ру".

Сообщается, что введение новых антироссийских санкций расходится со словами и поведением президента США в отношении Владимира Путина. Если глава Белого дома не предпримет решительных действий в адрес России, считают аналитики, даже серьезные санкции не смогут заставить Москву изменить поведение.

По данным СМИ, в распоряжении Вашингтона имеется немало инструментов для давления на Кремль, включая противодействие проекту "Северный поток-2". Тем не менее Трамп, подчеркнули в агентстве, занимал пророссийскую позицию еще в ходе предвыборной кампании, критикуя американские спецслужбы и отрицая вмешательство России в выборы. Беспокойство у аналитиков также вызвали переговоры Путина и Трампа в Хельсинки за закрытыми дверями, так как американский лидер о сих пор не раскрыл тему этой беседы.

Ранее Госдеп США заявил, что Штаты введут новые антироссийские санкции из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Ожидается, что ограничительные меры вступят в силу 22 августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия готовит зеркальные меры в ответ на новые санкции США. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства пока не поручал проработать вопрос ответных мер на антироссийские санкции.