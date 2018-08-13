В Кремле прокомментировали заявление об ответных мерах на американские санкции

13 августа 2018, 12:58
Фото: depositphotos//borjomi88
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не поручал проработать вопрос ответных мер на новые антироссийские санкции Соединенных Штатов, передает "Интерфакс".
Комментируя вопрос журналистов по поводу высказывания официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о том, что правительство России работает над такими ответными мерами, Песков отметил, что речь шла о принципе зеркальности.
"Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока, скажем так, был анонс неких новых санкций", – отметил пресс-секретарь российского лидера.
Песков уточнил, что пока санкции не вводили.
"И, конечно, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверно, некорректно", – сказал он.
Ранее Захарова заявила, что Россия готовит зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США.
Она отметила, что вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, РФ в очередной раз вынуждена отвечать зеркально. Также Захарова обратила внимание на то, что санкционную политику США в последнее время проводят и в отношении КНР, Ирана и Евросоюза.
Также во внешнеполитическом ведомстве РФ ранее прокомментировали заявление Госдепа о возможности "улучшить поведение" России с помощью "набора инструментов", который включает санкции.
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