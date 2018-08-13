В ФРГ увидели опасения США по поводу сотрудничества Москвы и Берлина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вашингтон боится объединения российских ресурсов и немецкой технологии, заявила депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт. Она полагает, что плохие отношения с Россией противоречат интересам Евросоюза.

Вагенкнехт добавила, что Европа вынуждена расплачиваться за дестабилизацию Ближнего Востока, связанную с "войнами", которые США развязывают за ресурсы, сообщает "Газета.ру".

Парламентарий подчеркнула, что американские интересы противоречат европейским в важнейших вопросах.

Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль поставил под сомнение обоснованность новых санкций США против России. По его словам, если Штаты планируют новые ограничения в связи с обращением в России с боевыми веществами, то возникают вопросы, начиная с самих обстоятельств дела. Подобные обвинения должны подкрепляться вескими доказательствами, считает он.