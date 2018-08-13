В ФРГ увидели опасения США по поводу сотрудничества Москвы и Берлина

13 августа 2018, 08:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вашингтон боится объединения российских ресурсов и немецкой технологии, заявила депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт. Она полагает, что плохие отношения с Россией противоречат интересам Евросоюза.
Вагенкнехт добавила, что Европа вынуждена расплачиваться за дестабилизацию Ближнего Востока, связанную с "войнами", которые США развязывают за ресурсы, сообщает "Газета.ру".
Парламентарий подчеркнула, что американские интересы противоречат европейским в важнейших вопросах.
Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль поставил под сомнение обоснованность новых санкций США против России. По его словам, если Штаты планируют новые ограничения в связи с обращением в России с боевыми веществами, то возникают вопросы, начиная с самих обстоятельств дела. Подобные обвинения должны подкрепляться вескими доказательствами, считает он.
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