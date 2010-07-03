Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Дмитрия Реута.

"Заседание пройдет 16 июля, а вот документы итоговые о проверке выдаются сегодня в течение всего дня, как правило, это во второй половине дня происходит или вообще завтра. Это абсолютно законно", – сказал Реут.

Реут пояснил, что на днях ряд кандидатов потребовали немедленно выдать им копии документов о результатах проверки подписей. На что он ответил, что прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы завершился 6 июля в 18:00, с этого момента у комиссии по закону есть 10 дней на проверку подписей.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.

