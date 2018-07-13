Лавров раскритиковал политику Запада в отношении России

13 июля, 16:30
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава МИД России Сергей Лавров подверг острой критике политику Запада в отношении России.
Западные страны строят политику на бездоказательных формулировках в стиле "весьма вероятно", заявил министр в интервью Ларри Кингу в программе PoliticKing на RT.
Ярким примером такого подхода Лавров считает скандал вокруг инцидента в Солсбери. "Сейчас идет расследование отравления в Солсбери, и снова нет никакой прозрачности",− подчеркнул министр.
По словам главы российского МИД, в настоящее время Запад выдвигает бездоказательные обвинения против России, используя такие фразы, как "весьма вероятно" или "нет другого правдоподобного объяснения".
В этой связи Лавров напомнил о ситуации с расследованием мнимого "вмешательства" Москвы в президентские выборы в США.
Министр отметил, что доклад с результатами этого расследования подписали представители только трех американских спецслужб, хотя обычно в составлении такого документа участвуют более десятка ведомств. Лавров добавил, что также ознакомился с текстом доклада комитета сената США по разведке о вмешательстве России в выборы. Однако, подчеркнул глава МИД РФ, в этом документе также "не приводится ни одного факта".
Ранее американский сенатор Джон Кеннеди, который посетил Москву с делегацией конгрессменов, заявил, что Вашингтон прибегнет к "драконовским мерам" в случае "российского вмешательства" в ходе выборов в конгресс США.
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