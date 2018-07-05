Американский сенатор заявил о возможных "драконовских мерах" против России

5 июля, 09:39
Фото: АР/Alex Brandon
Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, член делегации конгресса США, предупредил о возможных жестких мерах в отношении Москвы.
"Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры", – сказал сенатор в интервью газете "Коммерсантъ".
При этом сенатор уточнил, что если США увидят "вмешательство в ноябре, иного выхода не будет".
При этом Кеннеди не уточнил, о каких именно мерах идет речь. Политик отметил, что санкции будут зависеть от действий Москвы. Сенатор также добавил, что хотел бы увидеть, как отношения США и России наладятся. Для этого, по его словам, Москве следует изменить свое поведение.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с делегацией Конгресса США возможность восстановления российско-американского диалога по парламентской линии.
Представители министерства отметили, что стороны обсудили и подготовку встречи лидеров РФ и США в Хельсинки 16 июля. Зашла речь и о нескольких региональных проблемах.
Ранее делегация Конгресса предложила депутатам Госдумы посетить США. Российская сторона приняла приглашение, визит может состояться до конца 2018 года.
Отношения РФ и США осложнились после воссоединения Крыма с Россией и начале конфликта на Юго-востоке Украины в 2014 году. Экс-президент Штатов Барак Обама и Владимир Путин провели официальную встречу в 2015 году на 70 сессии Генеральной ассамблеи ООН. Нынешний президент Дональд Трамп встречался с российским лидером дважды.
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