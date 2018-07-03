Лавров обсудил с делегацией Конгресса США восстановление диалога между парламентами

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с делегацией Конгресса США возможность восстановления российско-американского диалога по парламентской линии, сообщили в российском ведомстве.
Представители министерства отметили, что стороны обсудили и подготовку встречи лидеров РФ и США в Хельсинки 16 июля. Зашла речь и о нескольких региональных проблемах.
Ранее делегация Конгресса предложила депутатам Госдумы посетить США. Российская сторона приняла приглашение, визит может состояться до конца 2018 года.
Конгрессмены прибыли в Россию 30 июня. Визит продлится до 5 июля. В состав американской делегации вошли председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер и другие парламентарии.
О встрече Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщали, что первая часть переговоров может пройти тет-а-тет. Такую возможность не исключили в Кремле.
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