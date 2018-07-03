Члены Конгресса пригласили делегацию Госдумы в США

Члены Конгресса во время своего визита в Россию пригласили депутатов Госдумы посетить США, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Приглашение от них поступило для делегации Госдумы", – цитирует парламентария ТАСС. Он добавил, что российская сторона приняла предложение.

Не исключено, что визит состоится до конца года, отметил Аксаков. По его словам, обе стороны согласны с необходимостью диалога для решения вопросов и развития сотрудничества. Во время визита членов Конгресса в РФ также поднимались острые темы.

Американские парламентарии прибыли в Россию 30 июня перед встречей лидеров государств в Хельсинки 16 июля. Визит продлится до 5 июля. В составе делегации – сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует вначале конфиденциально побеседовать с Владимиром Путиным с глазу на глаз, а затем к лидерам присоединятся члены их делегаций. Такую возможность не исключили и в Кремле.

О чем пойдет речь во время переговоров пока не сообщалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что состоится подробное обсуждение сирийского вопроса.