В Кремле отреагировали на сообщения о "сделке" Путина и Трампа по Сирии

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, на чем основана информация СМИ о стремлении Дональда Трампа заключить на встрече с Владимиром Путиным некую сделку по Сирии, передает РИА Новости.

По его словам, в Кремле не известно, что собирается предложить американский лидер, однако не сомневаются, что главы государств комплексно обсудят Сирию.

Накануне стало известно, что Путин и Трамп договорились о личной встрече в Хельсинки 16 июля. Двусторонняя встреча президентов России и США не привязана к международным мероприятиям, поэтому предстоящий саммит можно считать первым полноформатным.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп собирается использовать встречу с Владимиром Путиным для договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести американские войска из Сирии.

По данным телеканала, по плану Трампа, США позволят сирийским властям вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы, а в обмен Россия гарантирует, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев, позволив им покинуть регион. Также президент США надеется, что Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, не позволив проникнуть туда проиранским силам.

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