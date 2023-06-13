10:50Политика
Минобороны РФ показало уничтожение техники Украины на южнодонецком направлении
телеграм-канале ведомства.
"Расчетами БПЛА было вскрыто выдвижение бронегруппы ВСУ под прикрытием лесополосы. В результате удара российской артиллерии танк и БМП противника уничтожены", – говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ западнее Левадного на южнодонецком направлении.
Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов отметил, что артиллерией группировки были уничтожены живая сила ВСУ, 3 танка и 3 бронемашины. Кроме того, силами ПВО были сбиты два украинских беспилотника "Фурия".
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