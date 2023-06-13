Минобороны РФ показало уничтожение техники Украины на южнодонецком направлении

Видео: телеграм-канал Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения техники Украины на южнодонецком направлении. Соответствующая публикация размещена в телеграм-канале ведомства.

"Расчетами БПЛА было вскрыто выдвижение бронегруппы ВСУ под прикрытием лесополосы. В результате удара российской артиллерии танк и БМП противника уничтожены", – говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ западнее Левадного на южнодонецком направлении.

Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов отметил, что артиллерией группировки были уничтожены живая сила ВСУ, 3 танка и 3 бронемашины. Кроме того, силами ПВО были сбиты два украинских беспилотника "Фурия".