Группировка "Восток" отбила на южнодонецком направлении атаку ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ западнее Левадного в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" отражена атака до взвода противника западнее Левадного", – приводит его слова РИА Новости.

Чехов также рассказал, что артиллерией группировки были уничтожены живая сила ВСУ, 3 танка и 3 бронемашины. Кроме того, силами ПВО были сбиты два украинских беспилотника "Фурия".

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что ВСУ потеряли в ходе попыток наступления как минимум половину танков Leopard 2, которые Киеву передала Финляндия. Из шести финских танков, оснащенных противоминным тралом, украинская сторона потеряла не меньше трех.

До этого Минобороны России заявило, что военнослужащие ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в ДНР. По данным ведомства, за сутки 12 июня, украинские силы потеряли более 300 военнослужащих, два танка, несколько гаубиц и другую технику.



В МО РФ сообщили, что российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в ДНР