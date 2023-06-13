Макрон заявил, что контрнаступление Украины должно продлиться несколько недель или месяцев

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал сроки контрнаступления, проводимого украинскими Вооруженными силами. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

"Наступление должно продлиться несколько недель или месяцев", – приводит слова французского лидера CNN.

Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад. По мнению Макрона, оно "было тщательно спланировано".

Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что отражение всех попыток наступления ВСУ показывает, насколько хорошо подготовлены российские войска.

Ранее издание Politico сообщало, что ВС РФ успешно отражают контрнаступление ВСУ. Журналисты обратили внимание на тот факт, что в Сети появляется множество фотографий с уничтоженной западной техникой, которую украинские силы применяли во время наступления.

9 июня Владимир Путин сообщил о начале украинского наступления. По словам президента, об этом говорит применение стратегических резервов ВСУ.

Он также отметил, что все попытки контрнаступления, которые были предприняты Киевом, оказались провальными.



В МО РФ сообщили, что российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в ДНР