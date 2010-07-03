Утверждена стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России утвердило стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года, сообщает официальный сайт кабмина.

Кроме того, утвержден комплекс действий по формированию современной отрасли спортивной индустрии на текущий и следующий годы.

Приоритетными выделены пять направлений. Это развитие стандартизации и обеспечение высокого качества производимой продукции, противодействие ее незаконному обороту, поддержка разработок и развития производства продукции индустрии. Развиваться должна и научно-техническая деятельность.

Кроме того, речь идет об увеличении спроса на отечественные товары и экспорта, развитии кадрового потенциала отрасли, поддержке проектов и программ в области спорта высших достижений.

Подготовить стратегию до 2030 года Владимир Путин поручил в мае. А в марте президент заявил о необходимости включить в национальные проекты мероприятия, направленные на развитие физкультуры и спорта.