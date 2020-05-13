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Политика

13 мая, 21:54

В Госдуме рассказали о возможном объединении ЯНАО, ХМАО и Тюменской области

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин сообщил, что в 2021 году могут быть объединены Тюменская область, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, передает РИА Новости.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался уже на протяжении нескольких лет, однако до этого не выносился на более широкое обсуждение. Дорохин выразил надежду, что в 2021 году появится возможность провести референдум по этому вопросу.

"Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это. Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально", – отметил Дорохин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает исключение из УК РФ статьи "Оскорбление представителя власти". Авторы документа отметили, что нецелесообразно увеличивать количество привлеченных к уголовной ответственности граждан с учетом последних шагов по декриминализации ряда статей УК РФ.

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