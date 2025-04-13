Фото: Москва 24/Александр Авилов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем.

Спикер ГД отметил, что православный праздник совпал с возвращением весенней погоды в столицу.

"Верба известна тем, что имеет способность оживать даже после самых суровых зим. Всех поздравляю с Вербным воскресеньем!" – написал Володин в своем телеграм-канале.

Председатель Госдумы также обратил внимание на неустойчивую погоду в столичном регионе и других частях России в текущем году. По его словам, климатические парадоксы иногда могут соседствовать и с "парадоксами в жизни". Однако подобные противоречия делают человека сильнее и мудрее, добавил спикер ГД.

"Пусть вернувшаяся весна принесет в нашу жизнь теплоту, новые надежды, ожидания и перспективы, доброту и веру в лучшее", – пожелал Володин.

В России 13 апреля православные верующие отмечают Вербное воскресенье. Праздник входит в число двунадесятых, то есть самых важных у православных христиан.

Ежегодно Вербное воскресенье выпадает на разные даты, но всегда отмечается ровно за неделю до Пасхи, или в шестое воскресенье Великого поста. Православные христиане вспоминают в этот день Вход Господень в Иерусалим – событие, описанное в Евангелие.