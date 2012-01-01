Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

Вербное Воскресенье в 2025 году выпало на 13 апреля. Праздник входит в число двунадесятых, то есть самых важных у православных верующих. О главном смысле торжества и его традициях – в материале Москвы 24.

Смысл праздника

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ежегодно Вербное воскресенье выпадает на разные даты, но всегда отмечается ровно за неделю до Пасхи, или в шестое воскресенье Великого поста. Православные христиане вспоминают в этот день Вход Господень в Иерусалим – событие, описанное в Евангелие.

За несколько дней до распятия Иисус Христос въехал в священный город на осле. К тому времени весть о чудесном воскресении им Лазаря уже разнеслась по округе. Поэтому народ торжественно встречал Христа в Иерусалиме и устилал ему дорогу пальмовыми ветвями. Момент символизировал признание людьми Христа мессией – ниспосланным Богом спасителем. А въезд на осле (а не на боевом коне) показывал, что Иисус пришел к народу как спаситель душ, а не земной завоеватель.

Символом праздника стали пальмовые ветви, которые кидали под ноги Христу. В России вместо них стали использовать вербу как первое растение, которое оживает после зимы.

Традиции и приметы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В христианской культуре не принято отмечать Вербное воскресенье широко. Верующие обязательно посещают праздничную службу, а после собираются на скромное застолье. Хотя Великий пост все еще идет, к трапезе разрешается подавать рыбу. Как и в другие христианские праздники, в Вербное воскресенье нельзя работать, сквернословить и ссориться.

Что касается вербы, ее принято освящать. Накануне воскресенья верующие срезают веточки и несут их в храм. Освященную вербу хранят весь год как оберег от болезней и злых сил. Выкидывать растение после нельзя: веточки можно сжечь или посадить в землю – это пойдет на пользу урожаю.

С вербой связаны и другие праздничные традиции. Самая популярная из них – "вербное битье", когда родных и друзей слегка хлещут веточками по щекам. Считается, что это придает сил и здоровья.

А в старину по веткам вербы было принято гадать. Например, на замужество: девушки брали несколько пушистых прутиков и загадывали на каждую мужское имя. Веточка, быстрее остальных пускавшая корни в воде, указывала на суженного.

Гадали и по погоде. Считалось, что неожиданный мороз в этот день означал невероятный урожай пшеницы. Правда, и хорошая погода в праздник предсказывала хороший сезон для посадок. О плодородном годе также говорило появление в Вербное воскресенье сережек на деревьях: чем больше – тем лучше. При этом ветреная погода предсказывала прохладное лето.