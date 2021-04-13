В Госдуме объяснили, почему Госдеп не упомянул Гагарина в публикации о полетах в космос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков критически отнесся к тому, что Госдепартамент США не упомянул Юрия Гагарина в своей публикации о полете человека в космос. Об этом сообщает RT.

По мнению Новикова, такое действие не является случайным и представляет собой фальсификацию событий.

В качестве схожего примера он привел долгий период американской историографии, в котором роль Советского Союза во время Второй мировой войны сильно преуменьшалась или стиралась вовсе. По словам зампреда, это делалось для личной выгоды США и укрепления роли их европейского союзника – Британии.

"Это была первая ситуация, когда шла борьба за оценку роли той или иной страны во Второй мировой войне", – отметил Новиков.

После распада СССР появились новые возможности для предпосылок новых атак на Россию, чем активно пользовалась американская сторона.

Новиков добавил, что если даже победа над фашистской Германией подверглась множеству беспощадных интерпретаций, то о начале космической эры говорить не приходится.

"США очень гордятся своей высадкой на Луну, США гордятся тем, что у них свои успехи в космосе, и очень хотелось бы сейчас дезавуировать те успехи, которые при освоении космического пространства были у Советского Союза. Не упоминать о начале космической эпохи для США было бы странно... Поэтому происходят такие вещи, когда безликое упоминание должно напомнить не столько о Гагарине, не столько о Королеве, не столько о Советском Союзе, не столько о Москве, сколько о самих же США... Вот таким образом происходит вся эта система фальсификаций, которая не является случайной и которая имеет далекоидущие цели", – заключил парламентарий.

Ранее посольство России в США раскритиковало Госдепартамент за отсутствие упоминания первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В публикации Госдепа было указано, что в мире отмечают 60-летие с момента первого пребывания человека в космосе. Запись сопровождалась фотографией американских астронавтов.