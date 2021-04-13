Посольство России упрекнуло Госдеп в искажении памяти о Гагарине

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Посольство России в США раскритиковало Госдепартамент за отсутствие упоминания первого космонавта Земли Юрия Гагарина на русскоязычной странице ведомства в Facebook. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации Госдепа было указано, что в мире отмечают 60-летие с момента первого пребывания человека в космосе. Запись сопровождалась фотографией американских астронавтов.

"С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса", – оценили публикацию в российском диппредставительстве.

Российское посольство подчеркнуло, что 12 апреля было названо Международным днем полета человека в космос в память о полете Гагарина, который он совершил в 1961 году.

Кроме того, в дипмиссии напомнили о скульптурах советского космонавта в Кливленде, Нью-Йорке, Хьюстоне и других городах США, а также о послании президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву с поздравлениями после полета Гагарина.

Ранее инцидент прокомментировал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Специалист критически оценил поведение Госдепартамента США и отметил, что "сверхдержавы так себя не ведут".

