Посольство России упрекнуло Госдеп в искажении памяти о Гагарине

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Посольство России в США раскритиковало Госдепартамент за отсутствие упоминания первого космонавта Земли Юрия Гагарина на русскоязычной странице ведомства в Facebook. Об этом сообщает РИА Новости.
В публикации Госдепа было указано, что в мире отмечают 60-летие с момента первого пребывания человека в космосе. Запись сопровождалась фотографией американских астронавтов.
"С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса", – оценили публикацию в российском диппредставительстве.
Российское посольство подчеркнуло, что 12 апреля было названо Международным днем полета человека в космос в память о полете Гагарина, который он совершил в 1961 году.
Кроме того, в дипмиссии напомнили о скульптурах советского космонавта в Кливленде, Нью-Йорке, Хьюстоне и других городах США, а также о послании президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву с поздравлениями после полета Гагарина.
Ранее инцидент прокомментировал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Специалист критически оценил поведение Госдепартамента США и отметил, что "сверхдержавы так себя не ведут".
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