Россия готова к международному сотрудничеству в космосе – Путин

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Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Такое заявление сделал Владимир Путин.

"В ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной", – цитирует российского лидера ТАСС.

12 апреля Путин прибыл в город Энгельс Саратовской области. Визит главы государства приурочен к 60-й годовщине первого полета человека в космос.

Президент уже возложил цветы к памятнику первому российскому космонавту Юрию Гагарину и сейчас проводит совещание по вопросам развития космической отрасли.

Программа российского лидера в Саратовской области также включает встречу с главой региона Валерием Радаевым.

В поездке Путина сопровождают председатель Госдумы Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.