Польша и Эстония запретили вход в свои воды паруснику "Седов"

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Польша отказалась пустить российский парусник "Седов" с курсантами на борту в свои территориальные воды, передает "Комсомольская правда".

Как сообщила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара Польскому агентству печати, такое решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По ее словам, это "противоречит политике уважения территориальной целостности Украины и означает непризнание аннексии Крыма".

Ранее власти Эстонии отказались впустить российский парусник в свои территориальные воды, объяснив это решение тем, что на его борту находятся курсанты из Керчи.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ расценивает это "как очередной недружественный и весьма провокационный шаг со стороны эстонских властей".

Барк "Седов" вышел в первый учебный рейс навигации 6 апреля из порта города Светлый под Калининградом. На его борту 112 курсантов морских учебных заведений Росрыболовства.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ранее поднял вопрос о возмещении Россией ущерба от "советской оккупации".