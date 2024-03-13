Москалькова призвала ООН не дать Латвии ограничить голосование на выборах президента РФ

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Москва будет обращаться в ООН, чтобы не дать Латвии ограничить россиянам доступ в посольство для голосования на выборах президента России, заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она назвала намерения Риги беспрецедентным грубейшим нарушением прав человека и посягательством на конституционные права российских граждан.

"Буду обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой предотвратить грубое нарушение основополагающих принципов Всеобщей декларации прав человека", – написала она в своем телеграм-канале.

28 февраля в Минюсте Латвии заявили, что участников голосования на выборах президента РФ, которые пройдут в российских посольствах республики, может ждать уголовная ответственность.

По словам главы Госполиции прибалтийской страны, сотрудники органов внутренних дел будут проверять голосующих на предмет наличия вида на жительство. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на угрозы Минюста назвала их проявлением "латвийской диктатуры".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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