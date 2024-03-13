Дума одобрила запрет сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков

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Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении правительственный законопроект, запрещающий посуточный наем квартиры, если в ней нет приборов учета используемых ресурсов.

Речь идет о приборах учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Документ разработали с целью закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.

Согласно закону, собственник жилого помещения также может предоставить его во владение и пользование на основании договора найма (в том числе краткосрочного) при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, правил пользования жилыми помещениями.

Ранее думский депутат Сергей Колунов выступил с идеей обязать владельцев частных домов устанавливать датчики газа. По его словам, взрывы бытового газа в стране стали чаще происходить не в многоквартирных, а в частных домах.

Между тем фейковые объявления об оказании жилищно-коммунальных услуг появились на подъездах домов в разных столичных районах. Попавшегося на подобную уловку жителя пытаются заговорить, предлагая различные услуги со скидками.