В Госдуме предложили обязать устанавливать датчики газа в частных домах

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Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать владельцев частных домов устанавливать датчики газа. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам инициатора, взрывы бытового газа в РФ стали чаще происходить не в многоквартирных, а в частных домах.

"Подобные ЧП не сопровождаются таким количеством жертв и такими разрушениями, как в многоквартирных домах, но также ставят под угрозу здоровье и жизни наших граждан", – отметил депутат, напомнив, что недавно взрыв произошел в Ингушетии.

По мнению Колунова, в нормативные правовые акты необходимо внести изменения, которые могли бы обязать собственников или подрядчиков устанавливать датчики газа в домах.

Более того, депутат предложил рассмотреть возможность установки датчиков газа для малоимущих и пожилых граждан, а также для многодетных семей за счет государства.

Ранее в Госдуме предложили ставить газовые датчики в квартирах при капремонте. Процедуру предложили проводить за счет отчислений в фонды капремонта.

