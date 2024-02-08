08 февраля, 14:45Безопасность
В Госдуме предложили обязать устанавливать датчики газа в частных домах
Фото: 123RF/shangarey
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать владельцев частных домов устанавливать датчики газа. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам инициатора, взрывы бытового газа в РФ стали чаще происходить не в многоквартирных, а в частных домах.
"Подобные ЧП не сопровождаются таким количеством жертв и такими разрушениями, как в многоквартирных домах, но также ставят под угрозу здоровье и жизни наших граждан", – отметил депутат, напомнив, что недавно взрыв произошел в Ингушетии.
По мнению Колунова, в нормативные правовые акты необходимо внести изменения, которые могли бы обязать собственников или подрядчиков устанавливать датчики газа в домах.
Более того, депутат предложил рассмотреть возможность установки датчиков газа для малоимущих и пожилых граждан, а также для многодетных семей за счет государства.
Ранее в Госдуме предложили ставить газовые датчики в квартирах при капремонте. Процедуру предложили проводить за счет отчислений в фонды капремонта.
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