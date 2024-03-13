В ДНР заявили, что ВСУ отвели тяжелую технику от Невельского

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели тяжелую технику зарубежного производства из-под Красногоровки и освобожденного российскими солдатами Невельского. Об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его информации, в районе населенного пункта Невельское большого количества техники противника западного образца подбито не было. Это связано в тем, что украинские военные после ликвидации четвертого американского танка Abrams оттянули тяжелую технику в сторону Красноармейска, объяснил Кимаковский. Он предположил, что сейчас вооружение 47-й бригады ВСУ находится в этом населенном пункте.

Об освобождении российскими войсками Невельского на донецком направлении стало известно 12 марта. По данным Минобороны РФ, солдаты заняли более выгодные рубежи и позиции.

До этого в оборонном ведомстве подтвердили уничтожение четвертого танка Abrams и подчеркнули, что ВС РФ улучшили положение на переднем крае авдеевского направления.

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