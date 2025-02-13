Россия пообещала ответ на усиление военного присутствия США у северных границ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия отреагирует на усиление военного присутствия Соединенных Штатов у ее северных границ, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

Дипломат рассказал, что в последнее время американское руководство активно развивает военное сотрудничество со своими сателлитами в Северной Европе, а также в регионе Балтийского моря. По его словам, к данному союзу уже присоединились Финляндия и Швеция. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы для этих стран, добавил Студенников.

"Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России", – подчеркнул дипломат.

Также он отметил, что конкретные решения по данному вопросу будет принимать Минобороны РФ.

"Всем должно быть предельно ясно – несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", Российская Федерация обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе", – добавил Студенников.

Комментируя повреждение подводных кабелей в Балтийском море, дипломат заявил, что такие случаи в морских акваториях с интенсивным судоходством не являются чем-то особенным. При этом Студенников заметил, что подобные инциденты подаются и выглядят по-другому, поскольку на Западе на фоне "пещерной русофобии и истерии" выполняется политический заказ по поиску виновных.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что страны Евросоюза готовятся к масштабной операции в Балтийском море по аресту российских танкеров, экспортирующих нефть. Мотивировать подобный захват российских судов в Европе хотят экологическими или "пиратскими" причинами, уточняют журналисты. Однако эксперты и юристы выразили сомнение, что эта инициатива сможет быть реализована, так как в ЕС опасаются ответных санкций со стороны Москвы.