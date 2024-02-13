13 февраля, 16:59Политика
Постпред США в НАТО не ожидает приглашения Украины в Альянс на саммите в Вашингтоне
Фото: depositohotos/maxxyustas
Постоянный представитель США в НАТО Джулианн Смит не уверена, что Украине выдадут приглашение на вступление в Альянс на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.
"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что Альянс выдаст приглашение на данном этапе", – отметила Смит.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. Он подчеркнул, что "двери Альянса всегда открыты". В качестве подтверждения своим словам он привел недавнее вступление Швеции в НАТО.
Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо до этого сообщил, что собирается блокировать вступление Украины в Альянс. Он подчеркнул, что выступает против.
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