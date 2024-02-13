В ГД предложили обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев выступили с инициативой обеспечить в РФ автомобилями инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий. Предложение направлено правительству, передает RT.

Уточняется, что обеспечить инвалидов транспортными средствами предлагается при наличии у них соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению.

По мнению депутатов, автомобиль можно использовать как специализированное средство передвижения, это создаст дополнительные необходимые условия для доступа к объектам инфраструктур. Нилов добавил, что идея законопроекта актуализировалась по итогам рабочей поездки на "АвтоВАЗ".

Он рассказал, что ознакомился с производственными мощностями завода, где происходит переоборудование транспорта под ручное управление для инвалидов. По его словам, эта процедура оперативная и недорогая.

"К сожалению, сегодня большинство инвалидов вынуждены платить за нее из своего кармана, как и за саму машину. А ведь спецавтомобили очень востребованы, и такая просьба неоднократно озвучивалась на встречах с ветеранами", – подчеркнул глава комитета.

Предполагается, что средство передвижения можно использовать и для осуществления предпринимательской деятельности на своем транспорте – курьерской доставки, такси, доставки грузов, а также волонтерской деятельности.

Помимо этого, законопроект предлагает обеспечивать капитальный и текущий ремонт транспорта, предоставленного инвалиду, и оплачивать расходы на горюче-смазочные материалы.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить родителям военных уходить в отпуск одновременно с детьми. Свое письмо она направила в адрес главы Минтруда РФ Антона Котякова.

До этого из ГД отозвали законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, которые приобрели гражданство РФ. Депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет, которые внесли законопроект, объяснили необходимость его принятия тем, что иностранцы намеренно дожидаются наступления 30-летия, а затем подаются на гражданство РФ.

После наступления 30 лет им не грозит призыв в армию, так как цифра является предельной в этом вопросе.

В вузы РФ по квоте зачислили около тысячи бывших участников СВО