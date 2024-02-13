МВД РФ объявило в розыск ряд латвийских министров

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Латвийские министры юстиции и земледелия Инесе Либиню-Эгнере и Армандс Краузе, а также глава Минфина страны Арвилс Ашераденс объявлены в РФ в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных МВД России.

Более того, в базе ведомства есть карточка экс-главы МВД Латвии Марии Голубевой. При этом статья, по которой разыскивают латвийских чиновников, не указывается.

Между тем ТАСС источник в правоохранительных органах сообщил, что указанных лиц разыскивают по уголовному делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Ранее агентство памятников вывезло из Кронвальдского парка в Риге скульптуру русского поэта Александра Пушкина. Причиной стало его якобы незаконное размещение на территории. Сообщалось, что после демонтажа памятник был передан на хранение.



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