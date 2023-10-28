28 октября, 18:44Политика
МВД РФ объявило в розыск главу комиссии исторической памяти горсовета Вильнюса
Фото: Следственный комитет РФ
МВД РФ объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте. Об этом следует из базы ведомства, передает РИА Новости.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – сказано на сайте МВД.
Дополнительных объяснений по поводу обстоятельств и причин объявления Шерайте в розыск не приводится.
Литовские власти за 2022 год снесли несколько памятников советским воинам, освобождавшим республику от немецко-фашистских захватчиков. Также были зафиксированы несколько случаев осквернения монументов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила привлечь к уголовной ответственности по закону России и международной практике главу МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который недавно публично призывал к насильственной смене власти в РФ. Она отметила, что Ландсбергис уже внесен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
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