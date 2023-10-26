Захарова пригрозила главе МИД Литвы уголовной ответственностью

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который недавно публично призывал к насильственной смене власти в РФ, может быть привлечен к уголовной ответственности по закону России и международной практике. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Ландсбергис не в первый раз позволяет себе озвучивать подобные экстремистские идеи, и за это он уже внесен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну", – подчеркнула она.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что в случае закрытия для российских кораблей Балтийского моря в РФ введут запрет на въезд автомобилей с номерами стран Прибалтики (Латвии, Эстонии и Литвы). По его словам, прибалтийские страны, выбрав антироссийскую политику, срубают сук, на котором сидят, поскольку не представляют масштаб экономических проблем, который может упасть на них из-за подобных действий.

Литва начнет конфисковывать въезжающие в страну российские авто