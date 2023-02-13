Военный эксперт оценил предложение Кадырова "забрать Одессу и Харьков"

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Вооруженные силы РФ в настоящее время думают о выходе к территориальным границам Донецкой Народной Республики, а взятие Одессы и Харькова может потребовать проведение мобилизации. Так военный эксперт, ветеран разведки Анатолий Матвийчук прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает News.ru.

"Наши вооруженные силы выполняют основную на данный момент задачу, а именно разгром донбасской группировки ВСУ и выход к территориальным границам ДНР. Если же говорить о взятии Одессы, Харькова, как заявил Кадыров, до конца этого года, то нам будет нужна еще одна мобилизация и численность армейских соединений не менее миллиона штыков", – рассказал он.

Ветеран разведки объяснил, что украинские войска имеют подготовленный личный состав, куда вошли 770 тысяч человек. Однако советник Генштаба Константин Сивков не увидел в данном обстоятельстве проблему.

"Для осуществления (задачи. – Прим. ред.) в озвученные Кадыровым сроки – операции по освобождению Одессы, Харькова – нам не хватает только политической воли", – полагает он.

Ранее Кадыров заявил, что в рамках проведения спецоперации российским силам следует "забрать" Одессу и Харьков. Он также сообщил о готовности провести переговоры с Владимиром Зеленским один на один. Глава Чечни назвал президента Украины террористом и деревенским сатанистом.

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