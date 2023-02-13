Фото: телеграм-канал "Андрей Гурулев/депутат Государственной думы"

Американский проект "Украина" необходимо полностью закрыть, поскольку это российская территория, которая раньше называлась Советским Союзом. Об этом в своем телеграм-канале заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

"Война с США есть, именно война России и США. Мы, к сожалению, это воюем сами, а американцы руками украинцев, поляков, других шнырей", – отметил он.

По словам генерала, если ВС РФ удастся отодвинуть украинские войска от Донецка на 100 километров, то США передадут Киеву ракеты необходимой дальности. Эксперт указал на важность освобождения Украины от давления Вашингтона.

"Единственный вариант – полное закрытие проекта "Украина" навсегда. Это территория России, которая когда-то называлась Советским Союзом", – добавил Гурулев.

Ранее в Великобритании обратили внимание на то, что украинская сторона не сможет одержать победу над российской армией. Читатели газеты Daily Mail отреагировали на публикацию о том, что Россия отправила европейцам жесткое послание на фоне дискуссий о возможной передаче истребителей Киеву.

Британцы также подчеркнули, что не хотят начала третьей мировой войны, и посоветовали сдать украинского президента Владимира Зеленского.

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