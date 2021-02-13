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Политика

15:16

Москва направила запрос в Twitter после блокировки аккаунта делегации РФ в Вене

политика

Фото: depositphotos/Mactrunk

Москва направила запрос в Twitter после блокировки аккаунта в этой соцсети делегации РФ на переговорах в Вене. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уже направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема", – отметила Захарова.

О блокировке аккаунта сообщил глава делегации Константин Гаврилов. Он возмутился подобным поведением социальной сети, добавив, что не понимает причины блокировки. По его словам, любые подобные действия могут быть расценены как явная цензура.

"В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, – это явная цензура", – написал Гаврилов в своем личном аккаунте в Twitter.

В январе Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Сообщалось, что он был заблокирован в результате попытки несанкционированного доступа. Компания получил доступ к своей странице спустя час.

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