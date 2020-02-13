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Политика

17:45

В Конституции могут закрепить нахождение органов власти за пределами Москвы

политика власть

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не против закрепления в Конституции возможности нахождения федеральных органов власти за пределами Москвы.

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик считает, что статью 70 Конституции РФ следует дополнить нормой, согласно которой местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, кроме Москвы. По его мнению, это нужно для совершенствования организации публичной власти.

По словам президента, эта норма уже действует в стране. "У нас Конституционный суд находится в Петербурге, мы хотим туда весь Верховный суд перенести. Именно вот для того, чтобы рассосредоточить центральные органы власти", – цитирует его ТАСС.

Глава государства добавил, что судебную систему можно "немножко отделить" от большого потока денег, "который в Москве крутится".

Кроме того, Путин поддержал идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России. Юристы должны будут сформулировать это должным образом, уточнил он.

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ президент также подчеркнул, что, пока он остается главой государства, понятия "родитель 1" и "родитель 2" в РФ не появятся. Российский лидер полагает, что необходимо обозначить понятие брака как союза мужчины и женщины. Однако с определением семьи он призвал быть аккуратнее, поскольку есть неполные семьи.

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