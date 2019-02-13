Небензя ответил на слова немецкого дипломата о "взятии" Россией Минска

Российский постпред при ООН Василий Небензя отреагировал на слова своего немецкого коллеги Кристофа Хойсгена, заявившего, что Россия "брала Минск". Дипломат уточнил, что этот город освобождали, передает РИА Новости.
Во время выступления на Совбезе по теме ситуации на Украине Хойсген сказал, что российские солдаты участвовали в оккупации Минска и Донецка.
Небензя предположил, что представитель ФРГ оговорился по Фрейду. "Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше, до этого освобождали Минск", – заявил постпред РФ, отметив, что в 2015 году Россия в Минск не вторгалась.
Помимо этого, Небензя заявил, что метод вмешательства используют другие государства и это видно "на примере одной латиноамериканской страны".
Ранее постпред РФ при ООН заявил, что в Москве не обращают внимания на угрозы США, связанные с введением новых санкций. Дипломат добавил, что страна проходит эту ситуацию уже четыре года.
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