МИД Польши отрицает, что делегации Словакии было отказано в пролете в Москву

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МИД Польши заявил, что самолету с делегацией парламента Словакии не отказывали в пролете над территорией республики в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Польша не отказала словацкой делегации, которая сегодня начала визит в Москву, в возможности пролететь над своей территорией", – сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.

Он отметил, что словацкая сторона отправила неполные документы, которые Польша попросила дополнить, и в связи с этим словаки решили изменить маршрут полета.

Ранее глава Словацкой национальной партии Андрей Данко рассказал, что Польша не дала пролететь через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, направлявшейся в Москву с визитом. Самолету пришлось следовать в Россию через воздушное пространство Чехии и Германии.

При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя этот инцидент, призывал не летать в Россию. Он заявлял, что рекомендует "полеты в Варшаву, а не в Москву".