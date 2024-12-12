Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования

Фото: 123RF/gnohz

МИД Японии сообщил о подписании соглашения с Монголией о передаче оборонных технологий и оборудования. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает РИА Новости.

"Соглашение вступит в силу по мере завершения необходимых процедур между правительствами двух стран", – указано в документе МИД.

В рамках соглашения между странами установлены юридические рамки в отношении обращения с оборонным оборудованием и технологиями. Правительства будут обмениваться ими для осуществления совместных проектов, в том числе тех, которые "будут вносить вклад в дело мира и стабильности".

Подобные соглашения Япония заключала с 16 странами, среди которых США, Великобритания, Индия, Филиппины и другие. Данные договоренности предполагают, что вооружения не могут передаваться третьим странам без согласования с контрагентом соглашения.

Ранее стало известно, что Япония и США планируют потратить 3 миллиарда долларов на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Миллиард долларов из общей суммы разработки выделит Япония, остальные расходы покроет США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные проанализируют решение Вашингтона и Токио создать новую структуру объединенного военного командования США и Японии. Он отметил, что сейчас в Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений.