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США расширили антироссийский санкционный список, добавив туда 23 физических и более 200 юридических лиц. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

В частности, Соединенные Штаты ввели санкции против российского Экспобанка, который входит в топ-40 крупнейших в России кредитных организаций. Также ограничения затронули управляющую компанию "Москва-Сити" и небанковую организацию "Металлург".

Санкции коснулись золотодобывающей компании Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, а также аналогичную по отрасли фирму ПАО "Высочайший" и ее основателя Сергея Докучаева. Кроме того, под санкции подпал гендиректор предприятия – производителя стрелкового оружия – завода имени Дегтярева Андрей Казазаев.

Под антироссийские санкции, согласно документу, подпали: компания Kismet Consulting и предприниматель Иван Таврин, которому она подконтрольна, фирма "Киевская площадь", а также глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов, глава Нижегородского машиностроительного завода Василий Шупранов и глава систем радиоэлектронной борьбы – концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Александр Пан.

По сообщению Минфина США, под ограничения подпали и другие граждане России: Игорь Афанасьев, Борис Берников, Руслан Булатов, Александр Черковский, Владимир Гугнин, Зарах Илиев, Дарья Хоркина, Роман Котекин, Владимир Крылов, Дмитрий Велеславов и Андрей Зелвский. Кроме того, в список внесены два гражданина Пакистана, один гражданин Китая, один гражданин Южной Кореи и один – Турции.

Под антироссийскими ограничениями оказались и 3 сухогруза, которые ходят под российским флагом, – "Аркадий Чернышев", "Капитан Якубович" и "Мария". По данным США, корабли связаны с расположенной на Кипре компанией IBEX Shipping, против которой Вашингтон также ввел рестрикции.

В этот же день, 12 декабря, Канада также включила в санкционный список по России 30 физических лиц. Речь идет о лицах, которые баллотировались на недавних выборах в новых регионах РФ.

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