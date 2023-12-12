ВС РФ продвинулись в районе Новопокровки в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия значительно продвинулась в районе Новопокровки Запорожской области, пишет RT со ссылкой на губернатора региона Евгения Балицкого.

По его словам, обстановка в регионе остается стабильно напряженной. Балицкий рассказал, что ВС РФ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.

"Наши подразделения значительно продвинулись вперед, северо-восточнее Новопокровки", – указал губернатор.

Ранее в СМИ писали, что бойцы ВСУ массово заражаются инфекционными заболеваниями, устойчивыми к антибиотикам. Украинские врачи из Центра общественного здравоохранения провели анализ данных из трех областных больниц и пришли к выводу, что из-за роста антибиотикорезистентности требуется принятие срочных мер.

До этого сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ центрально-городского района Горловки в ДНР погиб мирный житель. Еще один мужчина в Никитовском районе получил травмы.

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