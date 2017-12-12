Бомбардировщики Ту-22М3 вылетели из Сирии в Махачкалу

12 декабря, 13:40
Фото: TASS
Бомбардировщики Ту-22М3, наносившие удары по террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии, вылетели с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в Махачкалу вернулся батальон военной полиции Южного военного округа. Личный состав доставили в город двумя самолетами военно-транспортной авиации.
Подразделения российской военной полиции прибыли в Сирию в декабре 2016 года для поддержания безопасности в зонах деэскалации. В Сирии выставили 26 наблюдательных постов и восемь КПП для доставки гуманитарной помощи.
11 декабря во время посещения военной базы в Хмеймиме Владимир Путин отдал приказ выводить российские силы из Сирии. Он сообщил о разгроме основных группировок террористов в стране. За все время операции российские самолеты и вертолеты выполнили более 14 тысяч вылетов и уничтожили порядка 32 тысяч боевиков, 394 танка и более 12 тысяч единиц оружия и техники.
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