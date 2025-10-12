Главком ВСУ Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок в составе украинской армии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Сырского, функции этих подразделений передадутся группировкам ВСУ, которые были образованы на основе оперативных командований.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в составе украинской армии могут появиться новые войска – киберсилы. В Киеве указали, что украинские силы продолжают наращивать возможности по борьбе в киберпространстве.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал со Службой безопасности Украины (СБУ) "некоторые планы" по ответным спецоперациям против России.